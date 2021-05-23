حل الدولتين أصبح وهما - عبدالله عطية شناوة

2021/05/23 | 21:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_عطية_شناوة أجبرت الأوضاع الدولية والإقليمية منطمة التحرير الفلسطينية، على التخلي عن سعيها السابق الى تحرير كامل فلسطين التأريخية، وتبني حل إقامة دولة وطنية مستقلة، في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتطور هذا المسار الى اتفاق أوسلو، وما تضمنه من إعتراف بدولة إسرائيل، والتوجه الى التعايش معها كدولة مجاورة.لكن إسرائيل دمرت هذه الأمكانية بتنصلها على مدى 30 عاما من مستحقات الأتفاق، عقب إغتيال مبرمه ......





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