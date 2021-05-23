ليس الفطر الأسود فقط.. ظهور الفطر الأبيض يقلق الأطباء وخلاف حول خطورته

2021/05/23 | 21:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد انتشار الفطر الأسود بين المصابين بفيروس كورونا في الهند، اكتشفت حالات إصابة بالفطر الأبيض، والتي ظهرت في ولاية أوتار براديش، بحسب تقرير نشره موقع "إنديا توديه".

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