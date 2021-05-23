2021/05/23 | 21:18 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت وزارة الصحة، الاحد، تسجيل نحو 3800
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسجل نحو 3800 اصابة جديدة بفيروس كورونا مع انخفاض بالفحوصات المختبرية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اصابة جديدة بفيروس كورونا في
العراق مع انخفاض بالفحوصات المختبرية
حيث بلغت اكثر من 32600 اصابة خلال 24 ساعة
فيما سجلت الوزارة اعداد الوفيات خلال 24
ساعة حيث
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسجل نحو 3800 اصابة جديدة بفيروس كورونا مع انخفاض بالفحوصات المختبرية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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