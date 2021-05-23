2021/05/23 | 21:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة، الاحد، تسجيل نحو 3800

اصابة جديدة بفيروس كورونا في

العراق مع انخفاض بالفحوصات المختبرية

حيث بلغت اكثر من 32600 اصابة خلال 24 ساعة

فيما سجلت الوزارة اعداد الوفيات خلال 24

ساعة حيث

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسجل نحو 3800 اصابة جديدة بفيروس كورونا مع انخفاض بالفحوصات المختبرية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسجل نحو 3800 اصابة جديدة بفيروس كورونا مع انخفاض بالفحوصات المختبرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).