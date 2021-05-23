وفاة مالك دوهان الحسن اول وزير عدل في العراق بعد 2003 عن عمر تجاوز الـ100 عام

2021/05/23 | 21:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي المحامي الشهير، واول وزير للعدل

في العراق بعد العام 2003، مالك دوهان

الحسن، اليوم الاحد، في العاصمة

الاردنية عمان، عن عمر ناهز المئة

وعامين.

وشغل الحسن وهو من اهالي مدينة الحلة

مركز محافظة بابل،

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