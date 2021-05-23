الدفاع المدني توجه إرشادات ووصايا لأصحاب المزارع والبساتين لتجنب الحرائق

2021/05/23 | 21:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

وجهت مديرية الدفاع المدني ، اليوم الأحد ، إرشادات ووصايا لأصحاب المزارع والبساتين لتجنب الحرائق بعد تكرار حدوثها في الآونة الاخيرة.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إنه" بالتزامن مع حلول موسم حصاد محصول الحنطة والشعير أطلقت المديرية جملة من الإرشادات والتوصيات الواجب اتباعها من قبل المزارعين وذلك لدرء مخاطر الحرائق في الحقول الزراعية مع بدأ موسم الحصاد في المحافظات الجنوبية والوسطى ثم الشمالية منها.

وتضمنت الإرشادات:

‌1- عدم إيقاد النيران داخل المزارع والبساتين لإعداد الطعام دون مراقبة أو اتخاذ تحوطات الأمان.

‌2- توفير مستلزمات الإطفاء وأبسطها الماء عند تنظيف البساتين والمزارع من بقايا الأعشاب والدغل المتيبس وعدم حرقها بتاتا، أما الكميات الكبيرة منها فيجب عزلها في مناطق آمنة للتخلص منها .

‌3- يمنع منعا باتا التدخين في مناطق تجميع الأعشاب المتيبسة أو خلال عملية الحصاد لمحصولي الحنطة والشعير مـع توفير علامات تحذيرية تشير إلى ذلك وخصوصا قرب الطرق النسيمية داخل المزارع والبساتين.

‌4- عدم سكب المنتوجات النفطية مثل (النفط، البنزين، الكاز) على الأرض داخل البستان أو المزرعة.

‌5ـ- إجراء الصيانة الدورية للعجلات العاملة في البساتين والمزارع مثل الحاصدات والجرارات مع التأكد من التوصيلات الكهربائية كافـة ومعالجة الردئ منها ويمنع إضافة الوقود لها أثناء عملها النقطة وأن تكون الصيانة خارج الحقول المزروعة .

‌6- عدم كسر ورمي أعقاب قارورات الزجاج بأنواعها كافة، كونها تعد إحدى مسببات الحرائق في مناطق الأعشاب والدغل المتيبس.

‌7- عدم إجراء عمليات اللحام داخل المزرعة أو البستان ألا بعد توفر تحوطات الأمان.

‌8- الانتباه إلى عبث الأطفال داخل البساتين والمزارع.

‌9- الانتباه الى الأسلاك الكهربائية الممتدة فوق البساتين والمزارع ومعالجة المتدلي منها وعدم التجاوز عليها.

10- يجب توفير مطفأة حريق نوع باودر وزن (12) كغم في الحاصدات ووزن (6) كغم في الجرارات الزراعية.

‌11- التركيز على تحوطات الأمان خلال الأيام التي فيها سرعة ملحوظة للرياح مصحوبة بالبرق.

12- عمل فواصل بين المساحات المزروعة لا تقل عن عشر أمتار لتكون عائقا أمام تقدم الحرائق .

13- إزالة الحشائش على جانبي الطرق العامة الممتدة بين المساحات المزروعة وقدر المستطاع لتجنب اي مصدر نار يلقى من العجلات السالكة تلك الطرق .

14- توفير عجلات ماء من المتوفر لدى الفلاحين وان تكون قريبة على حقول الزرع لسرعة استخدامها ولحين وصول فرق الإطفاء .

15_ عدم حرق مخلفات الحصاد (الجل )إلا بعد أنتهاء عمليات الحصاد في ذات المنطقة والتأكد من نقل وتسويق المحصولين خشية توسع النيران وعدم السيطرة عليها لاسيما أن كان هناك حركة للريح .

16_ النقطة الجوهرية والمهمة ضرورة الاتصال بهاتف سيطرة الدفاع المدني (115) مجانا من أي هاتف محــمول أو أرضي عند حدوث أي حادث لا سمح الله.

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