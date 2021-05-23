رئيس الجمهورية يعزي بوفاة وزير العدل الأسبق مالك دوهان الحسن

2021/05/23 | 21:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني عزى رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأحد، بوفاة وزير العدل الأسبق مالك دوهان الحسن.وجاء في نص التعزية التي تلقاها “المركز الخبري الوطني”: “تلقينا ببالغ الحزن والأسى العميقين نبأ وفاة نقيب المحامين […]

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