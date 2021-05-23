الحلبوسي لوزير خارجية فلسطين: موقف العراق تجاه القضية الفلسطينية ثابت ودائم

2021/05/23 | 21:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي والوفد المرافق له.

وذكر مكتب رئيس البرلمان في بيان، أن الحلبوسي أكد موقف العراق الثابت والدائم تجاه القضية الفلسطينية، بما يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وسعي العراق لاستخدام الإمكانات الدبلوماسية البرلمانية لدعم القضية الفلسطينية وكل ما يسهم في وضع نهاية لاعتداءات الكيان المحتل ضد الشعب الفلسطيني، ودعم إعادة الحياة إلى القطاعات التي تضررت جراء الاعتداءات والقصف.

من جانبه، عبَّر وزير الخارجية الفلسطيني عن شكره وتقديره للموقف العراقي الرسمي والشعبي إزاء الأحداث التي شهدتها القدس، ودعمه للشعب الفلسطيني في المحافل العربية والإسلامية والدولية.

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