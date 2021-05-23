اسطورة ( مير مح ) وفلسفة الموت عند الإيزيدية .. - صباح كنجي

2021/05/23 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صباح_كنجي صفحات من الأدب الديني الايزيدياسطورة (مير مح) وفلسفة الموت عند الايزيدية يتأثر الأدب الشفاهي عند تناقله عبر الأجيال مع تسلسل الزمن اولاً..



وكذلك في حالة انتقاله من مكان لآخر عبر المحيط والجغرافيا ويتعرض للتبديل والتغير ثانياً، ومن الطبيعي أن تتأثر أعماق الإنسان وروحه بأفكار ومحتوى هذا الأدب وبشخصياته المحورية وقصص وحكايات البطولة والتحدي التي تتسلسل احداثها لتروي شيئاً من المفاهيم الم ......





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