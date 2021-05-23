تظاهرة شعبية امام محكمة استئناف كربلاء تطالب بالكشف عن قتلة ايهاب الوزني

2021/05/23 | 21:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر العشرات في كربلاء، اليوم الاحد،

امام محكمة استئناف المحافظة للضغط على

الحكومتين المحلية والمركزية من اجل

الكشف عن قتلة الناشط ايهاب الوزني.

واغتيل رئيس تنسيقية كربلاء للحراك

الشعبي ايهاب الوزني

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