على هامش الانتخابات القادمة

2021/05/23 | 21:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:احمد جنديل

أن يغيب الصدق عن المشهد مهما كان نوعه

وشكله فاقرأ عليه السلام ، لا مبادئ

بدون صدق ، ولا ثقافة بدون صدق ، ولا

حياة كريمة إذا افتقدت الصدق .

وعندما تكون المسافة بين رأس السياسي

ولسانه أ

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