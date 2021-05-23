2021/05/23 | 21:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض رتل للتحالف الدولي غربي العراق

اليوم الأحد، لهجوم مسلح نتج عنه إصابة

عنصر حماية.

وقال مصدر أمني، إن رتل دعم لوجستي تابع

للتحالف الدولي تعرض لهجوم أثناء مروره

على طريق الأنبار السريع غربي البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجوم مسلح على رتل تابع للتحالف الدولي غربي العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هجوم مسلح على رتل تابع للتحالف الدولي غربي العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).