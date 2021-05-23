الدكتور اياد علاوي ينعى الدكتور مالك دوهان الحسن

2021/05/23 | 21:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

((وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون))

بمزيدٍ من الحزن والاسى ينعى زعيم ائتلاف الوطنية الدكتور اياد علاوي المرحوم الدكتور مالك دوهان الحسن الذي وافاه الأجل في احدى مستشفيات الاردن الشقيق فجر الاحد 23 آيار 2021.

لقد كان الفقيد من الشخصيات التي تتمتع بالحس الوطني وهو عروبيا بامتياز.



شغل منصب نقيب المحامين في السابق، كما شغل منصب وزيرا للعدل في حكومة الدكتور اياد علاوي الاولى، ولعب الفقيد دورا مهما في مسائل عديدة في مقدمتها مساهمته في اطلاق سراح العديد من المعتقلين السياسيين في العراق، حيث نسبه الدكتور علاوي ممثلا عن الجانب العراقي في اللجنة التي تشكلت بين الجانبين العراقي والامريكي لاطلاق سراح المعتقلين في المعتقلات الامريكية آنذاك، والذين لم يرتكبوا اي جريمة بحق العراقيين، بموافقة من رئيس الوزراء حينها.

نسأل الله ان يسكن الفقيد الغالي فسيح جناته ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا اليه راجعون

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