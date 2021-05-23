شرطة أربيل تطيح تاجر مخدرات ’تركي’ .. بحوزته 92 كغم ’هيروين’

2021/05/23 | 21:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية مكافحة المخدرات في إقليم كردستان، الاحد، القبض على تاجر مخدرات بحوزته 92 كيلو غرام من الهيروين في العاصمة أربيل .

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وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (23 أيار 2021) إنه "خلال عملية للمديرية العامة لمكافحة المخدرات ، تمكنت عناصرنا من القاء القبض على تاجر مخدرات، وهو مواطن تركي مقيم في أربيل، كان بحوزته 92 كيلو غرام من مادة (الهيروين)".

وأوضح البيان، أن "الهيروين الذي ضُبط بحوزة المتهم، كان معبأً داخل 184 قالباً، وتمت احالته إلى التحقيق بموجب قانون مكافحة المخدرات".

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