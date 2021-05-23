2021/05/23 | 21:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني قرر محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري، اليوم الأحد، إعفاء رؤساء أقسام البلدية المتلكئين.وقال مكتب المحافظ في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن “الياسري النجف وجه البلدية بماعفاء كل رئيس قسم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إعفاء رؤساء أقسام بلدية النجف المتلكئين المركز الخبري الوطني.

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