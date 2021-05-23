2021/05/23 | 22:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- فاطمة رحمةتعهدت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، بتأمين المراكز الانتخابية وأماكن خزن صناديق الاقتراع، فيما أكدت تنفيذ عمليات أمنية استباقية ضمن جهود تأمين الانتخابات. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الداخلية عملت مبكراً بملف الانتخابات ومنذ أشهر، إذ بدأت بعمليات كبيرة سواء من العمليات الاستباقية لجهاز مكافحة الارهاب أو من خلال العمليات في المناطق الجنوبية لحصر السلاح بيد الدولة ومصادرة الأسلحة غير المرخصة، جرى خلالها مصادرة خمسة آلاف قطعة سلاح بين خفيف ومتوسط".وأكد المحنا "توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية ومفوضية الانتخابات، تعهدت الوزارة بموجبها بتأمين الحماية لمراكز الاقتراع والفرق الجوالة والدعم اللوجستي والأماكن التي سيتم فيها خزن صناديق الاقتراع وجانب الأمن الالكتروني".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تتعهد بتأمين المراكز الانتخابية وأماكن خزن صناديق الاقتراع) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تتعهد بتأمين المراكز الانتخابية وأماكن خزن صناديق الاقتراع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).