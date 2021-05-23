لاهور شيخ جنكي: حريصون على وحدة الصف وخدمة المواطنين

2021/05/23 | 22:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الأحد، بمبنى المكتب السياسي في مدينة السليمانية، البروفيسور د.علي قرداغي الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين ووفدا مشتركاً من جامعة التنمية البشرية ومنظمة الرابطة البشرية في كوردستان.

وخلال اللقاء، تبادل الجانبان وجهات النظر حول آخر المستجدات والمتغيرات في العراق وإقليم كوردستان على جميع الأصعدة، مؤكدين على ضرورة إستمرار الحوارات الصريحة والبناءة في سبيل معالجة المشاكل وإبعاد الخلافات السياسية والإبتعاد عن فرض وإستخدام لغة الخشونة وإتهام الآخر.

وأكد لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني على حرص وإستعداد الإتحاد الوطني لمعالجة المشاكل ووحدة الصف والوئام بين الأطراف بشكل يخدم المصالح العليا لشعبنا ويأخذ أسس المشاركة والشركة الحقيقية بنظر الإعتبار.

وثمن لاهور شيخ جنكي الجهود والأعمال والنشاطات المستمرة للبروفيسور د.



علي قرداغي، في الدفاع عن المطالب المشروعة لشعبنا خلال الندوات والإجتماعات في العالم الإسلامي.

من جانبه اعرب البروفيسور الدكتور علي قرداغي عن تقديره للرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني مقابل مواقفه ونظرته الواقعية لجميع المسائل، متمنيا له دوام النجاح.

PUKmedia

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