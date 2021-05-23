بافل طالباني: نريد دستورا يهدف الى خدمة شعبنا

2021/05/23 | 22:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني في مبنى المكتب السياسي في اربيل ، كليمينس زيمتنر، القنصل العام الالماني في اقليم كوردستان.

وخلال اللقاء أكد بافل طالباني، ضرورة تعزيز وحدة الصف والتنسيق المشترك لمعالجة المشاكل بين الاطراف السياسية في الاقليم، مشددا على أهمية ايجاد خطاب وطني موحد للمرحلة الراهنة وتوفير معيشة افضل للمواطنين.



مؤكدا ان هذه الخطوة تساهم في تعزيز الاستقرار السياسي والامني.

وحول جهود توحيد قوات البيشمركة، جرت مباحثات متعددة، فيما أكد الرئيس المشترك على اعادة تنظيم وتوحيد الوحدات العسكرية وفق اسس علمية وتدريبات عصرية، لافتا الى ضرورة استمرار المساعدات الالمانية لهذا الغرض، موضحا رغبة الاتحاد الوطني ومضيفا بالقول: "تعزيز التوازن واسس العدالة لبناء قوة موحدة، مسلحة ومنضبطة وفق الاسس العسكرية الحديثة".

مسألة حرية التعبير، كانت محورا اخرا من اللقاء، اذ اوضح الرئيس المشترك ان الاتحاد الوطني الكوردستاني ليس مع تضييق الحريات وحرية التعبير ولا نرغب بوضع حدود للحريات باسم القانون، لان الحرية تمثل واحدة من الاعمدة الرئيسة لتجرية الديمقراطية في اقليم كوردستان، بالاضافة الى حرية التعبير والتعايش السلمي.

وحول مسألة الدستور، اشار بافل طالباني الى عدد من النقاط الوطنية لاعادة كتابة الدستور، معلنا، اننا نرغب ان نمتلك دستورا يكون المواطن فيه هدفه الاساسي، وان نضمن من هذا الطريق نظاما سياسيا مناسبا وادارة حكم افضل لشعبنا.

PUKmedia ترجمة

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