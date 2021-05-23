نائب يخالف التوقعات ويفجر 'مفاجأة' بشان موعد الانتخابات المقبل

2021/05/23 | 22:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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توقع النائب بدر الزيادي، الاحد، ان الانتخابات لن تجرى في موعدها المقرر بالشهر العاشر، مشيرا إلى ان بعض القوى السياسية قدمت طعنا للمحكمة الاتحادية بشأن الدوائر الانتخابية.

وذكر الزيادي، في لقاء متلفز تابعه NRT اليوم، (23 ايار 2021)، ان "الانتخابات المبكرة لن تجرى في (10-10- 2021)، بل ستكون بعد اكمال الدورة التقويمية في الشهر الخامس او السادس من عام 2022".

وأوضح، ان "بعض القوى السياسة من دولة القانون والوطنية قدمت طعنا رسميا للمحكمة الاتحادية بشأن الدوائر الانتخابية التي لا تخدمها"، مبينا بالقول "لان سائرون ستكون الانجح فيها".

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