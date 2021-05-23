تعليق من التربية حول حسم العام الدراسي الحالي: سنراعي الطلبة وعوائلهم

2021/05/23 | 22:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قالت وزارة التربية، الاحد، انها بصدد ايجاد حلول حول مصير العام الدراسي الحالي، مؤكدة ان قراراتها ستراعي وضع الطلبة.

واوضح المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق في تصريح تابعه NRT عربية (23 ايار 2021)، إن "موعد اجتماع هيأة الرأي في الوزارة للبت بالمقترحات الخاصة بالعام الدراسي لم يحدد بعد، لكن هناك اجتماعات مستمرة ومتوالية في وزارة التربية يوميا لوضع مقترحات وآليات ومعالجات وحلول".

وأضاف، "لا نستطيع حاليا تحديد خيار معين للذهاب نحوه بخصوص العام الدراسي، دون أن يتم التصويت عليه في هيأة الرأي لاعتماده، ونؤكد أن ما يهم وزارة التربية هو الطالب العراقي والعملية التربوية وليكن الطالب مطمئنا بأن وزارة التربية لن تتخذ قرارات تضر الطلبة وهي تراعي الأسرة العراقية في ظل الظروف الصعبة ويجب على الجميع التعاون خدمة للعملية التربوية".

وحذر من أن "عدم التعاون قد يتجه بالعراق نحو أمية وجهل في بعض المجتمعات، وإن كانت قليلة، ونطمح أن يتمتع كل عراقي بفرصة للتعليم وأن لا يحرم منها".

ولفت إلى أن "الوزارة مستمرة بتقديم التعليم الالكتروني وتوفر التلفزيون التربوي ويجب استثمارهما، ولا نعلم بالوضع في العام المقبل بالنسبة لجائحة كورونا وهل ستنتهي ونعود للدوام الحضوري أم ستبقى وعلى الطالب أن يتعود على التعليم الالكتروني وعن بعد بسبب ظروف الجائحة".

ودعا المواطنين إلى "أخذ الحيطة والحذر من الأخبار المزيفة على مواقع التواصل التي تربك الوضع وتشوش الأمور على العوائل واعتماد الأخبار من وزارة التربية حصرا".

وأكد أن "أي قرار مرتقب يحكمه الموقف الوبائي وموقف اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ووزارة التربية تدرس بعض الحلول وستتخذ القرار المناسب وتتبادل وجهات النظر التي من شأنها أن تصب بمصلحة الطلبة".

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