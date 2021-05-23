تأييد نيابي لمشروع قانون رئاسي في العراق لاسترداد عائدات الفساد

2021/05/23 | 22:15 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: حظي مشروع قانون استرداد عائدات الفساد الذي طرحه رئيس العراق برهم صالح، باستجابة واسعة من مختلف الكتل السياسية والنيابية الفاعلة.وقال النائب المستقل محمد شياع السوداني لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد: إن "البرلمان داعم بالتأكيد …

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