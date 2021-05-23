رغم خسارته

2021/05/23 | 22:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما ضمن فريقه بطاقة اللعب في مسابقة دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل، لم يتمكن نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، من التسجيل في اللقاء الذي خسره فريقه، الأحد، أمام أستون فيلا بـ 1-2 في المرحلة الثامنة والثلاثين والأخيرة من بطولة انكلترا لكرة القدم.

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