بالصور.. بغداد تودع السيطرات تدريجياً

2021/05/23 | 22:23 - المصدر: بغداد اليوم

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باشرت قيادة عمليات بغداد، الأحد، برفع نقاط التفتيش شرقي العاصمة.

وذكرت العمليات في بيان، انه "تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة وبمتابعة قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم بهجت، الجهد الهندسي في قيادة عمليات بغداد يقوم الآن برفع "سيطرة شطيط" في منطقة حي النصر شرقي العاصمة بغداد".

ونوه البيان ان "المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة قد ذكر بالمؤتمر الأول لخلية الإعلام الأمني بأنه سيتم رفع (120) سيطرة تفتيش في بغداد".

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