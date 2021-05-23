الحشد الشعبي يقصف تحركات لداعش غرب طوزخورماتو

2021/05/23 | 22:23 - المصدر: بغداد اليوم

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#الحشد_الشعبي يقصف تحركات لـ”داعش” غرب طوزخورماتو

🔹قصفت مدفعية #الحشدالشعبي بالتنسيق مع اللواء 52 #بالحشدالشعبي، الاحد، بقصف تحركات لفلول “داعش” الإرهابي غرب قضاء #طوزخورماتو بمحافظة #صلاح الدين.

🔹وقد حقق القصف إصابات مباشرة في المواقع الداعشية الإرهابية.

🔹يشار الى ان #الحشد_الشعبي يواصل عملياته لمنع فلول “داعش” الإرهابي من إيجاد موطئ قدم في المناطق الجبلية والتضاريس في المحافظات.

#مديرية_الإعلام

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