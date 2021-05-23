2021/05/23 | 22:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قصفت مدفعية الحشد الشعبي، اليوم الأحد، تحركات لداعش الإرهابي غربي طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين.وقالت هيئة الحشد في بيان تابعه “المركز الخبري الوطني” إن “مدفعية الحشد الشعبي وبالتنسيق مع اللواء 52 قصفت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحركات داعش في مرمى الحشد الشعبي بطوزخورماتو المركز الخبري الوطني.

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