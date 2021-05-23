الهجرة تكشف عن أعداد الإيزيديات المشمولات بالمنحة المالية وحجم المبلغ المخصص

2021/05/23 | 22:29 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد كشفت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الأحد، عن مشاريعها بشأن ملف النساء والاطفال الإيزيديين الناجين، وفيما ذكرت أعدادهم وحجم المبلغ المخصص لهم ضمن المنحة، أشارت إلى التحرك لحل مشكلة إعمار بعض الدور غير القانونية التي سكنها إيزيديون.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عباس جهانكيز لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “وزارة الهجرة …

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