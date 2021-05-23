بالصور.. رفع 'سيطرات' في بغداد

2021/05/23 | 22:33 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاحد، أنها تواصل رفع "السيطرات" في العاصمة.

وقالت القيادة في بيان، إنه "تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة وبمتابعة قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم بهجت، الجهد الهندسي في قيادة عمليات بغداد يقوم برفع "سيطرة شطيط" في منطقة حي النصر شرقي العاصمة بغداد".

وأدناه صور رفع السيطرات..

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