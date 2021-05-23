2021/05/23 | 22:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "تلقينا ببالغ الحزن والأسى العميقين نبأ وفاة نقيب المحامين الأسبق ووزير العدل الأسبق مالك دوهان الحسن بعد مسيرة حافلة من أجل ترسيخ قيم العدالة والمساواة بين أبناء الشعب العراقي، حيث ساهم الفقيد في تشريع العديد من القوانين والقرارات لحماية حقوق العراقيين من آفة الظلم والاستبداد والفساد.

وإذ ننعى الحسن بحزن فأننا نستذكر شخصية وطنية وقامة عراقية كبيرة، عملنا معاً لترسيخ العملية السياسية في العراق ما بعد عام 2003، وكان له دور مشهود في تعزيز وحدة العراقيين وإرساء المفاهيم الديمقراطية في البلاد.

نسأل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم عائلته وأصدقائه ومحبيه جميل الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون

برهم صالح

رئيس الجمهورية"

PUKmedia اعلام رئاسة الجمهورية

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يعزي بوفاة وزير العدل الأسبق) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يعزي بوفاة وزير العدل الأسبق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).