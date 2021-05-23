بالصور .. الاتحاد الوطني الكوردستاني يكرم خريجي كفري

2021/05/23 | 22:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم لجنة تنظيمات كفري للاتحاد الوطني الكوردستاني حفلا تكريمياً للطلبة الخريجين الأوائل والمتفوقين وذلك برعاية مركز تنظيمات كرميان وبحضـور مسؤول لجنة تنظيمات كفري وعددا من كوادر الاتحاد الوطني .

في مستهل الحفل اشار مسؤول تنظيمات كفري الى ان الاتحاد الوطني الكوردستاني يعتز ويفتخر ويزهو بهذا الحفل الذي يثري كوردستان بنخبة خيرة من الشباب والشابات ممن نهلوا من العلم والمعرفة والخبرة التخصصية النافعة ما يؤهلهم لخدمة بلدهم ومجتمعهم وانفسهم.

وعبر الخريجون عن فرحهم الغامر بهذه التكريم الذي وصفوه بالتفاتة كريمة من لدن الاتحاد الوطني الكوردستاني لهم.

وفي ختام الحفل وزعت الشــــهادات التقديرية والجوائز على الطلبة الاوائل والمتفوقين .

PUKmedia/ عمر اواره

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