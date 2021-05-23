2021/05/23 | 22:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 5 دقیقة

1520 مشاهدة

أعلن الحشد الشعبي، الاحد، قصف مدفعيته تحركات لعناصر داعش في محافظة صلاح الدين، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة في المواقع المستهدفة.

وقالت مديرية اعلام الحشد في بيان اليوم، (23 ايار 2021)، ان "مدفعية الحشد الشعبي بالتنسيق مع اللواء 52 بالحشد الشعبي، قصفت تحركات لفلول داعش الإرهابي غرب قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين".

واوضحت، ان "القصف حقق إصابات مباشرة في المواقع الداعشية الإرهابية".

وأضافت ان "الحشد الشعبي يواصل عملياته لمنع فلول داعش الإرهابي من إيجاد موطئ قدم في المناطق الجبلية والتضاريس في المحافظات".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابات مباشرة.. قصف عنيف تتعرض له هذه المواقع في العراق) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابات مباشرة.. قصف عنيف تتعرض له هذه المواقع في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).