2021/05/23 | 22:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وصل النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الاحد، الى طهران على رأس وفد نيابي للمشاركة باجتماع لجنة فلسطين.وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكعبي يصل طهران على رأس وفد نيابي للمشاركة باجتماع لجنة فلسطين المركز الخبري الوطني.

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