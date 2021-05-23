8631 إصابة و216 حالة وفاة جديدة بكورونا في ايران

2021/05/23 | 22:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم

الطبي الايرانية، عن تسجيل 8631 إصابة و216

حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة

الماضية، مشيرة الى ان إجمالي عدد

اللقاحات التي تم تطعيمها لحد الآن بلغت

اكثر من مليونين و99

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