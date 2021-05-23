أفغانستان (بعد العراق) وتجربة خصخصة الحرب - الطاهر المعز

2021/05/23 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الطاهر_المعز خصخصة الحرب، نموذج أفغانستان أعلنت إدارة الرئيس "جو بايدن" تأجيل "انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان"، على لسان الجنرال "سكوت ميللّر"، قائد القوات الأمريكية وحُلفائها في أفغانستان، الذي أعلنَ يوم 25 نيسان/أبريل 2021 "بدء انسحاب القوات الأجنبية، بحلول يوم الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2021"، أي في الذكرى العشرين للإنفجارات بالولايات المتحدة، التي شكّلت ذريعة للعدوان على العديد من الشعوب، منه ......





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