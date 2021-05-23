برشلونة يحدد 3 بدائل لجوردي ألبا

2021/05/23 | 23:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأفاد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، بأن مركز الظهير الأيسر، يؤرق برشلونة قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث تتجه النية لتدعيمه بلاعب من العيار الثقيل.ويملك برشلونة في هذا المركز الثنائي جوردي ألبا وجونيور فيربو، وهناك إجماع على رحيل الثاني في نهاية الموسم.وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة يبحث عن لاعب جديد يتم الاعتماد عليه أساسيًا، بدءًا من الموسم المقبل.وأضافت أن أنظار ماتيو أليماني، المدير الرياضي للبارسا، تتجه نحو خوسيه لويس جايا، لاعب فالنسيا، من أجل التعاقد معه لقيادة الجهة اليسرى.وأوضحت الصحيفة، أن برشلونة قد يتخلى عن جوردي ألبا هذا الصيف، حيث سيقدم النادي عرضًا لتجديد عقده مع تخفيض راتبه، وحال رفضه سيتم عرضه للبيع في الميركاتو الصيفي المقبل.في السياق ذاته، يدرس برشلونة أيضًا التعاقد مع الألماني روبين جوسينز، ظهير أتالانتا، والذي يتميز بانطلاقاته الهجومية، حيث سجل هذا الموسم 10 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة.ويرتبط جوسينز مع أتالانتا بعقد حتى صيف 2022، وبالتالي سيكون من السهل إقناع ناديه ببيعه هذا الصيف.ويسعى برشلونة لحسم موقفه من جوسينز في أسرع وقت ممكن، خاصة أن هناك أكثر من نادٍ يسعى للتعاقد معه، أبرزهم يوفنتوس وإنتر ومانشستر سيتي وليستر سيتي.وأشارت الصحيفة، إلى أن أتالانتا من الممكن أن يوافق على بيع جوسينز مقابل 40 مليون يورو.وختمت: "آخر الخيارات على طاولة برشلونة، هو الإسباني أنجيلينو، لاعب لايبزيج، والمنتقل له من مانشستر سيتي مقابل 18 مليون يورو، لكن ناديه لن يفرط فيه بأقل من 30 مليون يورو".المصدر: كورة

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