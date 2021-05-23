أول امرأة تتسلم منصب نائب مشرف ادارة كرميان

2021/05/23 | 23:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت سروه محمد مهامها كنائب لمشرف ادارة كرميان،اليوم الاحد، وبذلك تكون اول سيدة تشغل هذا المنصب.

وخلال كلمة لها بمناسبة البدء بمهامها كنائبة عن مشرف ادارة كرميان، اعربت سروه محمد عن شكرها للاشخاص والاطراف الداعمين لها، متعهدة بأن يكون جل همها الاستمرار بتقديم الخدمات والاعمار وانعاش كرميان بشكل اكبر.

هذا وباشرت سروه محمد المنصب كنائب لمشرف ادارة كرميان للشؤون الادارية بدرجة (مدير عام)، على ملاك وزارة الداخلية في اقليم كوردستان.

كما واكد جلال نوري، المشرف على ادارة كرميان عن دعمه لنائبته متمنيا لها النجاح.

PUKmedia خاص

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