وفد عراقي رفيع الى طهران من اجل فلسطين

2021/05/23 | 23:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وصل الوفد النيابي العراقي برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، الاحد، الى العاصمة الإيرانية طهران.

وبحسب بيان للدائرة الاعلامية للبرلمان، تلقى NRT عربية نسخة منه (23 ايار 2021)، فان الوفد "سيشارك في اعمال اجتماع لجنة فلسطين التابعة الى اتحاد مجالس الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي الذي سيعقد يوم غد الاثنين في طهران لمناقشة الاعتداء الصهيوني على الشعب الفلسطيني".

ومن المقرر ان "يبحث الوفد العراقي ووفود برلمانات اتحاد منظمة التعاون الإسلامي خلال اجتماعها محور يتعلق باستخدام الإمكانات الدبلوماسية والبرلمانية لدعم الشعب الفلسطيني المضطهد ووضع نهاية فورية للمذبحة والإبادة البشرية التي يقوم بها الكيان الصهيوني".

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