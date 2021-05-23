بعد تحويل مسار طائرة واعتقال معارض.. الاتحاد الأوروبي يلوح بعقوبات على بيلاروسيا

2021/05/23 | 23:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدرج قادة الاتحاد الأوروبي مسألة فرض عقوبات على بيلاروسيا على جدول أعمال قمّتهم المقررة، الاثنين، بعدما حوّلت مينسك مسار طائرة ركاب واعتقلت معارضا كان على متنها

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