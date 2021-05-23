وفد نيابي عراقي يصل طهران

2021/05/23 | 23:25 - المصدر: بغداد اليوم

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وصل وفد نيابي الذي برئاسة حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب الى العاصمة الإيرانية طهران، للمشاركة في اجتماع لجنة فلسطين التابعة الى اتحاد مجالس الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، إن "الوفد العراقي سيشارك في اعمال اجتماع لجنة فلسطين التابعة الى اتحاد مجالس الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي الذي سيعقد يوم غد الاثنين في طهران لمناقشة الاعتداء الصهيوني على الشعب الفلسطيني".

وأضاف البيان أنه "من المقرر ان يبحث الوفد العراقي ووفود برلمانات اتحاد منظمة التعاون الإسلامي خلال اجتماعها محور يتعلق باستخدام الإمكانات الدبلوماسية والبرلمانية لدعم الشعب الفلسطيني المضطهد ووضع نهاية فورية للمذبحة والإبادة البشرية التي يقوم بها الكيان الصهيوني".

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