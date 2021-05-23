ما علاقته بسعر الدولار.. نائب يكشف أسباب استجواب وزير المالية الاسبوع المقبل

2021/05/23 | 23:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب في البرلمان رياض المسعودي، اليوم الأحد، 23 أيار، 2021 عن الأسباب التي أدت إلى استجواب وزير المالية تحت قبة البرلمان يوم الاثنين من الاسبوع المقبل. وقال المسعودي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "هذا الاستجواب مقدم من قبل النائب يوسف الكلابي، حيث سيتطرق إلى جملة ملفات، أبرزها، دفع مبالغ إلى كردستان دون دفع ما بذمة الإقليم من أموال، وملف الإقتراض الداخلي والخارجي الذي قامت به الوزارة لسد عجز الموازنة وكذلك ملف إعداد الموازنة".واشار المسعودي إلى أن "هذا الاستجواب لايرتبط بقضية رفع سعر الدولار مقابل الدينار" مشيراً إلى أن "قضية رفع سعر الدولار ليس من اختصاص وزارة المالية وانما من اختصاص البنك المركزي".

وكانت رئاسة مجلس النواب قد حددت بأن يكون موعد استجواب وزير المالية في جلسة مجلس النواب يوم الاثنين من الاسبوع المقبل.

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