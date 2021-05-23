2021/05/23 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كل الطرق تؤدي لتتويج برتغالي في يورو 2020 أتلتيكو مدريد يتوّج بطلاً للدوري الأسباني للمرة الحادية عشرة في تاريخه { مدريد- وكالات: توج أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الإسباني رسميًا بعد فوزه على بلد الوليد، بنتيجة 2-1 في الجولة 38 الأخيرة من الليجا.تقدم أوسكار بلانو لبلد الوليد في الدقيقة 18 ثم تعادل أنخيل كوريا لأتلتيكو […]

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