2021/05/23 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أول مباراة دولية يشهدها ملعب الفيحاء اليوم العراق يواجه طاجيكستان تحضيراً لتصفيات آسيا وصافرة بحرينية تضبط اللقاء البصرة -الزمان يشهد ملعب الفيحاء 10 الاف متفرج في مدينة البصرة الرياضية اول مباراة دولية وية رسمية اليوم الاثنين حينما يستقبل مباراة المنتخبين العراقي والطاجيكستاني في الساعة السابعة والنصف مساء في اطار استعدادات المنتخبين للتصفيات الاسيوية المزدوجة المتاهلة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يواجه طاجيكستان تحضيراً لتصفيات آسيا وصافرة بحرينية تضبط اللقاء) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يواجه طاجيكستان تحضيراً لتصفيات آسيا وصافرة بحرينية تضبط اللقاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).