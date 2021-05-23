2021/05/23 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسين جبار يعشق البصرة ويكره العنف والمراوغة: أتابع كتب الموسيقى والغناء و(الشرقية) قناتي المفضّلة بغداد – فائز جواد اعتادت (الزمان) ان تلتقي بالفنانين والمثقفين المبدعين للتعرف على بداياتهم واعماله ومشوارهم الابداعي ، الا اننا احيانا نبتعد قليلا عن المشهد الفني والثقافي للتعرف على تطلعات الجوانب الحياتية من الفنانين والمثقفين ، واليوم نلتقي صاحب الصوت الذي […]

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