سياسي يتحدث عن تحرك الأحزاب الفاسدة لدفع المبالغ المالية خلال الانتخابات لهذا السبب

2021/05/23 | 23:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد النائب السابق، رحيم الدراجي، الاحد، ان "الأحزاب الفاسدة" مستعدة لدفع الاموال لمن يقاطع الانتخابات، مستغلة القانون العراقي الذي يضمن صحة الانتخابات حتى لو شارك فيها 10 اشخاص.

وقال الدراجي، في لقاء متلفز تابعه NRT اليوم، (23 ايار 2021)، ان "قانون الانتخابات وغير منصف ويجب ان يعدل، والاحزاب الفاسدة مستعدة ان تدفع الاموال لمن يقاطع الانتخابات، كما انها تبث افكارا بأن الانتخابات محسومة النتائج وتم توزيع المقاعد مسبقا، مما يولد احباطا لدى المواطنين من جدوى مشاركتهم في الانتخابات".

وأوضح، ان "الاحزاب الفاسدة تستغل ما موجود في القانون العراقي بما يخص مشاركة المواطنين في الانتخابات، حيث يعتبر الانتخابات صحيحة حتى لو اشرك فيها 10 مواطنين فقط".

A.A

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