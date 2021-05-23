2021/05/23 | 23:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، الاحد، أن دستور الإقليم المزمع كتابته لن يتعارض مع الدستور الاتحادي.

وقال سلام في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "غالبية دول العالم التي تعتمد على النظام الفدرالي لديها دستور عام ودساتير خاصة بكل ولاية وإقليم"، مبينا ان "الولايات المتحدة والمانيا والنمسا وغيرها خير مثال على ذلك".

وأضاف أن "المادة 120 من الدستور العراقي تتيح لإقليم كردستان كتابة دستور خاص به"، مشيرا الى انه "دستور محلي سيعني بالقضايا المحلية وحقوق المواطنين والمكونات التي تعيش داخل الإقليم".

وافاد سلام ان "الحديث عنه في المؤتمر الأخير جرى بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة"، لافتا الى ان "الجهات التي تنتقد هذه الخطوة تبحث عن المزايدة السياسية والانتخابية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو بالديمقراطي الكردستاني يتحدث عن دستور الاقليم المزمع كتابته) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو بالديمقراطي الكردستاني يتحدث عن دستور الاقليم المزمع كتابته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).