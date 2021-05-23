محافظ ميسان: لدفع اللسان الملحي ملتزمون بالحصص المائية المقررة للبصرة

2021/05/23 | 23:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ميسان

اكد محافظ ميسان علي دواي التزام محافظته بالحصص المائية المقررة لمحافظة البصرة لمنع ارتفاع التراكيز الملحية في مياه شط العرب.

دواي وفي حديث لـ(بغداد اليوم) قال ان "الحصة المائية المقررة لمحافظة البصرة تصل بشكل جيد ولاتوجد اي مشاكل فيها ، كما اننا لم نسجل اي حالات جفاف لغاية الان".

وأضاف دواي "هذه الحصة المقررة وحسب اللجان التي تراقب ناظم قلعة صالح تهدف لمنع زيادة تراكيز الملوحة في مياه شط العرب وبالتالي زيادة اللسان الملحي ، واننا ملتزمون بها خصوصا وان الحصص المائية تصل حاليا للمناطق المشتركة بين ميسان وواسط لـ220 متر مكعب في الثانية وفي حال انخفضت عن الـ200 متر مكعب سيكون الموقف حرج".

وجدد دواي دعوته لـ"وزارة الموارد المائية بمتابعة الموضوع وضمان وصول الحصص المائية المقررة ، فيما طالب المواطنين بضرورة عدم التجاوز على الحصص واستخدام المياه بشكل مناسب ".

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