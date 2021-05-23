لأول مرة منذ 40 عاماً.. مسؤول بديالى يحدد فترة 3 أشهر لنضوب

2021/05/23 | 23:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ديالى

حدد مسؤول حكومي في ديالى، الاحد، فترة 3 اشهر لنضوب مياه بحيرة حمرين في حدث هو الاول منذ اكثر من 40 عاماً.

وقال مدير ناحية السعدية (60كم شمال شرق بعقوبة) احمد الزركوشي في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "خزين بحيرة حمرين شرقي السعدية في انخفاض مستمر لان حجم الايرادات القادمة من نهر ديالى اقل بكثير من الاطلاقات المائية اذا ما عرف بان البحيرة تغذي 60% من مناطق ديالى عبر جدوال وانهر مختلفة"، لافتا الى "خزين البحيرة اعلى من 300مليون م3 بالوقت الحالي".

واضاف الزركوشي،ان "بقاء الاطلاقات على حالها دون اي تحرك لزيادة الايرادات ستعني نضوب مياه بحيرة حمرين خلال فترة 3 اشهر من الان وربما اقل وهو حدث لاول مرة يحصل في البحيرة منذ تاريخ انشائها قبل اكثر من 40 عاما".

واشار الى ان "موجة الجفاف ضربت بشكل مبكر مناطق حمرين ومنها السعدية وهناك صعوبات في تامين مياه الخام لمحطات الاسالة لاسيما الواقعة على نهر ديالى الذي يعاني من انحسار كبير في امداداته المائية بالوقت الراهن".

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