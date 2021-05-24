كيف انتقلت أمريكا من رأسمالية -العائلة- إلى الإقطاعية التقنية - عادل حبه

2021/05/24 | 00:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_حبه بقلم ألن براون*Global Research المصدر:في غضون عقود، انتقلت الولايات المتحدة من شكل حميد إلى حد كبير من الرأسمالية إلى شكل إقطاعي جديد أوجد فجوة متزايدة الاتساع في الثروة والسلطة.



وأعلن الاقتصادي الفرنسي توماس بيكيتي في كتابه الأكثر مبيعاً في عام 2013 بعنوان "رأس المال في القرن الحادي والعشرين"، إن "مستوى عدم المساواة في الولايات المتحدة ربما يكون الأعلى مقارنة بأي مستوى في أي مجتمع آخر وفي ......





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