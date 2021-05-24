دولة القانون تكشف لـNRT أسباب تخوف القوى السياسية من إجراء الانتخابات في موعدها

2021/05/24 | 00:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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رجح ائتلاف دولة القانون، الاحد، إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، اذا سيطرت الحكومة على السلاح المنفلت الذي يهدد الشارع العراقي والمرشحين على حد سواء، فيما كشف أسباب تخوف القوى السياسية من إجرائها.

وقال عضو الائتلاف كاطع الركابي لـ NRT عربية اليوم، (23 ايار 2021)، إن "هناك تخوف لدى القوى السياسية من عدم سيطرة الحكومة على السلاح المنفلت مما سيأثر سلبا على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، أما في حال تمكنت الحكومة من السيطرة عليه، من خلال حماية الشارع والمرشحين وكل ابناء العراق فستكون هناك انتخابات حقيقية شفافة تجرى في أجواء سليمة".

وأضاف الركابي، أن "جميع الاطراف الحكومية والسياسية وحتى مفوضية الانتخابات مصرة على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر بالعاشر من شهر تشرين الأول المقبل، وهناك لقاءات مكثفة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع الجهات السياسية للتأكيد على موعدها المحدد".

وأشار إلى أنه "في ظل وجود أوضاع متوترة سياسية او امنية او حتى اجتماعية فلا يمكن ان تقام الانتخابات، وأغلب الأطراف ترفض إجراء الانتخابات في أجواء غير طبيعية، خشية أن يكون هناك تزوير أو قضايا أخرى تنعكس سلبا على نزاهتها كما حدث في انتخابات 2018".

A.A

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