2021/05/24 | 00:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسببت دعوة عبر تطبيق "تيك توك" لحضور عيد ميلاد في حالة من الفوضى في منطقة هنتنغتون بيتش بجنوب ولاية كاليفورنيا الأميركية وفرض السلطات أوامر حظر تجول

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو.. دعوة لحضور عيد ميلاد تنتهي بأعمال فوضى واعتقالات) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو.. دعوة لحضور عيد ميلاد تنتهي بأعمال فوضى واعتقالات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).