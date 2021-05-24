إخفاء أرقام كورونا.. غضب في تركيا من

2021/05/24 | 00:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مراسلة صحيفة الغارديان البريطانية بوجود حالة من الغضب في الأوساط الشعبية التركية بسبب "الألعاب السياسية" التي يمارسها قادة البلاد فيما يتعلق بجائحة كورونا وإعطاء السياسيين "الأولوية للقضايا السياسية والاقتصادية على حساب الصحة العامة"

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