مستشار الأمن العراقي يلغي لقاءه بالرئيس الفلسطيني بسبب البوابة الإسرائيلية

2021/05/24 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬لندن‭ ‬–‭ ‬بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬ كشف‭ ‬مصدر‭ ‬حكومي‭ ‬عراقي‭ ‬الأحد،‭ ‬عن‭ ‬أسباب‭ ‬تأجيل‭ ‬زيارة‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬العراقي‭ ‬قاسم‭ ‬الأعرجي‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭.‬ وقال‭ ‬المصدر،‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬نقلته‭ ‬قناة‭ ‬روسيا‭ ‬اليوم‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الأعرجي‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬ومن‭ ‬هناك‭ ‬توجه‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬الفلسطينية‭ ‬للقاء‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬محمود‭ ‬عباس،‭ […]

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